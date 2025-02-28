Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 28 лютого, розпочавшись о 15:30.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Динамо Київ на власному полі зустрінеться з Ворсклою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 28 ЛЮТОГО, 15:30. СТАДІОН ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВІНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Ворскла минулої неділі вкотре засмутила своїх уболівальників. Колектив Юрія Максимова повернувся на внутрішню арену виїзним матчем проти Оболоні, доля якого визначилася в другому таймі, коли Сергій Суханов реалізував пенальті (1:0). Для клубу з Полтави це була четверта поспіль поразка в чемпіонаті України й вона його відкинула до зони перехідних поєдинків.

Перервати невдалу серію сьогодні "зелено-білим" буде вкрай непросто, адже Динамо Київ досі не знає смаку поразок в УПЛ-2024/25, а також є найкращою командою в обороні (11 пропущених голів) і другою найкращою в атаці (39 забитих). Не робить ситуацію ліпшою й той факт, що гратиме Ворскла не вдома, як планувалося, і навіть не на резервному стадіоні (КСК Ніка).

Підопічні Олександра Шовковського в минулому турі впоралися на власному полі з Карпатами. Третю поспіль "суху" перемогу в чемпіонаті України столичному клубу принесли голи Миколи Михайленка й Владислава Ваната в другому таймі матчу (2:0). Очевидно, що "біло-сині" в майбутньому поєдинку розраховуватимуть на черговий успіх.

Динамо Київ забило щонайменше один гол у кожному з 15-ти останніх матчів УПЛ проти Ворскли (загалом 31), а вересневе протистояння першого кола завершилося їхньою перемогою з рахунком 3:1. У Шовковського ідеальна статистика поєдинків із полтавцями (3В, 10:3) й очікувати варто того, що сьогодні вона не погіршиться.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Малиш, Скляр — Кане, Авдилі, Мякушко — Салабай

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Михавко, Вівчаренко — Михайленко — Ярмоленко, Піхальонок, Буяльський, Кабаєв — Ванат

ЦІКАВІ ФАКТИ

Ворскла може пропустити рекордний 1000-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 20 ігор: 16 перемог та 4 нічиї.

Безнічийна серія Ворскли триває в Чемпіонаті 7 ігор: 2 перемоги та 5 поразок, а програшна — 4 матчі.

Підопічні Юрія Максимова можуть у всіх турнірах на топ-рівні 60-й раз зіграти внічию.

150-й матч в УПЛ може провести Олександр Тимчик, 50-й — Едуардо Герреро (обидва — Динамо).

65-й гол в УПЛ може забити Віталій Буяльський, 35-й — Олександр Караваєв, 15-й — Назар Волошин (усі — Динамо), Олександр Скляр (Ворскла).

Гольова серія Владислава Ваната (Динамо) в Чемпіонаті триває 3 гри — 4 голи.

Новачок Ворскли Навін Малиш нинішній Чемпіонат починав саме в Динамо.

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