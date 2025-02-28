Україна

Ювілей гравця припав на поєдинок Ворскла — Динамо в Києві.

Правий захисник Динамо Київ Олександр Тимчик проводить свій ювілейний матч чемпіонату України, передає офіційний сайт турніру.

Зараз на рахунку 28-річного гравця 150 поєдинків в УПЛ. За "біло-синіх" він відіграв 76 із них, тоді як інші 59 і 15 за Зорю й Сталь (Кам'янське) відповідно.

За даними transfermarkt, у вищезгаданих матчах турніру Тимчик відзначився шістьма голами й вісьмома асистами.

Слідкуйте за зустріччю Ворскла — Динамо Київ у 19-му турі УПЛ-2024/25 у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.