Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 19-го туру чемпіонату України, який відбудеться 2 березня та розпочнеться о 15:30.

Луганська Зоря та львівський Рух продовжуватимуть недільну програму дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ЗОРЯ — РУХ

НЕДЛІЯ, 2 БЕРЕЗНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Невдахи стартового туру другої частини сезону зустрінуться поміж собою цими вихідними. Хоча контекст поразок Зорі від Олександрії (1:2) та Руху від черкаського ЛНЗ (0:1) був геть різним. У першому випадку ми говоримо про суддівську помилку (а може й не одну), яка безпосередньо вплинула на результат, у другому ж одній із команд знову не вистачило потужності в атаці.

Ще й гратиметься цей матч на полі столичного стадіону Динамо, де кілька днів тому футболісти однойменного клубу жалілись на стан газону, і навряд чи за цей короткий час щось змінилось. А навантаження на покриття найближчими тижнями виключно зростатиме. Однак це вже справа стратегічного планування, і "мужики" просто стали заручниками обставин через те, що заявили цю арену в якості своєї резервної.

Утім, на мотивацію жодної з команд фактор поля не має мати жодного впливу. Бо це буде гра у форматі битви "за шість очок" — один заліковий бал на користь "жовто-чорних" розділяє колективи в турнірній таблиці, і тенденція наразі видається такою, що саме Рух просувається у спадному напрямку, а Зоря навпаки піднімається вгору. До попередніх поразок саме так і поводили себе команди в будь-якому випадку.

Як буде цього разу — передбачити складно. "Жовто-чорні" готували собі одні плани на сезон, а в підсумку вийшла геть інша історія. Тепер майбутнє об’єднання з Карпатами ставить перед футболістами справедливе питання — "А навіщо це все, якщо скоро зніматись із чемпіонату?", тож про якусь боротьбу за єврокубки немає сенсу вести розмову. Однак і вилітати напряму з чемпіонату навряд чи хтось збирається, бо склад "левів" теж не з гуми — уся ця молодь Руху точно туди не влізе.

До Зорі ж питання на другу частину сезону радше постає в площині "коли?". Коли цей амбітний проєкт із Младеном Бартуловичем на чолі збирається нас здивувати? Склад у луганців гарно підібраний уже не в першій кампанії, але результати постійно такі, що просто дивно бачити цю команду за чотири очки від небезпечної зони в турнірній таблиці. Утім, у цьому сезоні кожен матч "мужиків" — це дуже близька історія, тож якщо вдасться зламати психологічний бар’єр, то їх буде дуже складно зупинити.

Орієнтовні склади команд

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Вантух — Попара, Білоцерковець, Мічин, Василець — Горбач, Будківський.

Рух: Ледвій — Роман, Слюсар, Холод, Лях — Підгурський, Дідик, Едсон — Тлумак, Климчук, Карабін.

Цікаві факти

– Зоря може зазнати 290 поразки або зіграти у 80 раз у домашню нічию в УПЛ.

– Рух може програти 40 матч у чемпіонаті.

– Зоря не грає внічию дев’ять матчів поспіль в УПЛ: 4 перемоги, 5 поразок.

– Зоря при цьому пропускає у семи матчах поспіль — 11 голів.

– Рух програвав у двох матчах поспіль у чемпіонаті, наступна поразка — клубний антирекорд.

– Рух не забиває більше гола за гру з 15 вересня в чемпіонаті.

– Рух може програти 10 матч на виїзді за каденції Віталія Пономарьова.

– Младен Бартулович проводитиме десятий домашній матч на чолі клубів УПЛ.

– Микита Турбаєвський (Зоря) може провести 10 "сухий" матч у чемпіонаті.

Форма команд