Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 19-го туру чемпіонату України, який відбудеться 2 березня та розпочнеться о 18:00.

Рівненський Верес та ковалівський Колос завершуватимуть програму дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ВЕРЕС — КОЛОС

НЕДЛІЯ, 2 БЕРЕЗНЯ, 18:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. АРБІТР — АНАСТАСІЯ РОМАНЮК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Тиждень тому команда Олега Шандрука створила справжню сенсацію. Ні, ми приблизно розуміли, що рівненський Верес на власному полі є достатньо грізною силою, але 3:0 проти криворізького Кривбасу, нехай і в статусі номінальних гостей того протистояння, — це аж надто добре, аби бути правдою. На цьому серія з двох поспіль поразок, яка тягнулась ще з минулого року, була завершена.

Ковалівський Колос натомість теж обірвав свою серію, яку взагалі-то йому краще було б залишити чинною, але вже нічого не виправиш. Три матчі поспіль не програвали "колоски" в грудні для того, аби повернутись до офіційних матчів із поразкою від одеського Чорноморця (1:2). Ще й на власному полі, ще й у результативній грі, чого в Ковалівці аж ніяк не доводиться очікувати.

І тепер команда Олександра Поздєєва має їхати на дуже складний виїзд у гості до клубу, який у першому колі обіграв Колос на його полі (1:0). Ще й турнірне значення для "чорно-білих" від цієї гри буде значним, бо вирішуватиметься доля фактично всієї другої частини сезону. Або зараз ковалівці перемагають, або хоча б грають унічию та зберігають відставання в чотири бали до "червоно-чорних", або відпускають їх аж на сім пунктів, і за умов обмеженої кількості матчів, що лишились до кінця кампанії, це вже фактично встановить певну стелю для Колоса.

У Вересу теж ситуація неоднозначна, бо команда наче й прагне підібратись ближче до зони єврокубків, але Полісся та Карпати свої очки в цьому турі вже здобували, Кривбас, можливо, теж за щось зачепиться, а є ж ще й Рух, тож від результатів цього дня для "рівнян" залежатиме доволі багато в плані визначення їхньої позиції за підсумками вихідних. Є перспективи й нинішню восьму сходинку втратити.

Орієнтовні склади команд

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Шарай, Дахновський — Годя, Гайдучик.

Колос: Пахолюк — Владою, Козік, Бондаренко, Цуріков — Ррапай, Демченко, Гагнідзе — Алефіренко, Ковталюк, Велетень.

Цікаві факти

– Колос може перемогти в 50 матчі чемпіонату.

– Верес не програє вдома шість матчів поспіль: 2 перемоги, 4 нічиї.

– Колос не грає внічию три матчі поспіль: 2 перемоги, 1 поразка.

– Верес з Олегом Шандруком на чолі може перемогти в 10 матчі УПЛ.

– Колос з Олександром Поздеєвим може зіграти внічию в 10 раз у чемпіонаті.

– Свої 10 голи в УПЛ можуть забити Дмитро Кльоц та Віталій Дахновський (обидва — Верес).

Форма команд