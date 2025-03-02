Football.ua представляє прев'ю поєдинку 19-го туру чемпіонату України, який відбудеться 2 березня та розпочнеться о 18:00.
фото УПЛ
02 березня 2025, 11:47
Рівненський Верес та ковалівський Колос завершуватимуть програму дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.
ВЕРЕС — КОЛОС
НЕДЛІЯ, 2 БЕРЕЗНЯ, 18:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. АРБІТР — АНАСТАСІЯ РОМАНЮК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)
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Тиждень тому команда Олега Шандрука створила справжню сенсацію. Ні, ми приблизно розуміли, що рівненський Верес на власному полі є достатньо грізною силою, але 3:0 проти криворізького Кривбасу, нехай і в статусі номінальних гостей того протистояння, — це аж надто добре, аби бути правдою. На цьому серія з двох поспіль поразок, яка тягнулась ще з минулого року, була завершена.
Ковалівський Колос натомість теж обірвав свою серію, яку взагалі-то йому краще було б залишити чинною, але вже нічого не виправиш. Три матчі поспіль не програвали "колоски" в грудні для того, аби повернутись до офіційних матчів із поразкою від одеського Чорноморця (1:2). Ще й на власному полі, ще й у результативній грі, чого в Ковалівці аж ніяк не доводиться очікувати.
І тепер команда Олександра Поздєєва має їхати на дуже складний виїзд у гості до клубу, який у першому колі обіграв Колос на його полі (1:0). Ще й турнірне значення для "чорно-білих" від цієї гри буде значним, бо вирішуватиметься доля фактично всієї другої частини сезону. Або зараз ковалівці перемагають, або хоча б грають унічию та зберігають відставання в чотири бали до "червоно-чорних", або відпускають їх аж на сім пунктів, і за умов обмеженої кількості матчів, що лишились до кінця кампанії, це вже фактично встановить певну стелю для Колоса.
У Вересу теж ситуація неоднозначна, бо команда наче й прагне підібратись ближче до зони єврокубків, але Полісся та Карпати свої очки в цьому турі вже здобували, Кривбас, можливо, теж за щось зачепиться, а є ж ще й Рух, тож від результатів цього дня для "рівнян" залежатиме доволі багато в плані визначення їхньої позиції за підсумками вихідних. Є перспективи й нинішню восьму сходинку втратити.
Орієнтовні склади команд
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Шарай, Дахновський — Годя, Гайдучик.
Колос: Пахолюк — Владою, Козік, Бондаренко, Цуріков — Ррапай, Демченко, Гагнідзе — Алефіренко, Ковталюк, Велетень.
Цікаві факти
– Колос може перемогти в 50 матчі чемпіонату.
– Верес не програє вдома шість матчів поспіль: 2 перемоги, 4 нічиї.
– Колос не грає внічию три матчі поспіль: 2 перемоги, 1 поразка.
– Верес з Олегом Шандруком на чолі може перемогти в 10 матчі УПЛ.
– Колос з Олександром Поздеєвим може зіграти внічию в 10 раз у чемпіонаті.
– Свої 10 голи в УПЛ можуть забити Дмитро Кльоц та Віталій Дахновський (обидва — Верес).
Форма команд
прогноз 2:0