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Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та леверкузенський Баєр.

Мюнхенська Баварія та леверкузенський Баєр зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Венсан Компані, на тлі перемоги над Штутгартом (3:1), використав із перших хвилин Упамекано в центрі оборони, тоді як Кімміх повернеться до опорної зони, а Коман зіграє ліворуч в атаці.

Хабі Алонсо, після перемоги над франкфуртським Айнтрахтом (4:1), залучив до стартового складу Інкап'є в трійці центральних захисників, тоді як Паласіос гратиме в центрі поля, а Адлі розташується в атаці.

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Коман — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Урбіг, Гнабрі, Сане, Даєр, Палління, Іто, Геррейру, Бої, Відович, Мюллер, Станішич.



Баєр: Коварж — Ермосо, Та, Інкап’є — Мукіеле, Паласіос, Джака, Грімальдо — Вірц — Адлі, Фрімпонг.

Запасні: Градецькі, Ломб, Гофманн, Тапсоба, Артур, Шик, Буендія, Телла, Боніфейс, Гарсія.



Гра Баварія — Баєр почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.