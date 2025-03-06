Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який пройде 6 березня та розпочнеться о 13:00.

У рамках 20 туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла на своєму стадіоні імені О. Бутовського проведе матч проти львівських Карпат.

ВОРСКЛА — КАРПАТИ

Четвер, 6 березня, Стадіон ім. О. Бутовського (Полтава). Головний арбітр — Олександр Омельченко. Пряма трансляція на UPL.TV

У минулому турі команда дискваліфікованого Юрія Максимова спромоглася сенсаційно відібрати очки у лідера київського Динамо, зігравши внічию (1:1).

Незважаючи на неймовірний результат, безвиграшна серія полтавців продовжилася до п'яти матчів, де було чотири поразки. У матчі проти "біло-синіх" команда Максимова продемонструвала ефективну та конструктивну гру, як в обороні, так і в атаці, і якби така форма була до цього, Ворскла не була б на 14 місці в турнірній таблиці УПЛ.

Полтавці були досить агресивними і навіть мали шанс на перемогу, але трохи не пощастило. Втім, Ворсклі потрібно думати про кожен матч і набирати максимум очок, щоб уникнути перехідних матчів. Як ми бачили, потенціал є і потрібно налаштовуватись на кожен матч, як на Динамо і тоді проблем із пропискою УПЛ не виникне.

Для Карпат минулий тур також був вдалим, але міг таким і не бути. "Леви" вирвали перемогу над ЛНЗ (1:0) завдяки голу Бруніньйо да Сілви на 74 хвилини, хоча при цьому грали в меншості з 30 хвилин після вилучення Пабло Альвареса Гарсії.

У цій зустрічі львів'яни діяли агресивно, навіть у меншості та продовжували тиснути на ворота суперника, доки не отримали необхідний результат. Завдяки таким поєдинкам команда набуває впевненості на наступні ігри, так що можна сказати, обидві команди підходять до очної зустрічі з гарним настроєм.

Загалом сезон для Карпат проходить вдало – на даний момент шоста позиція в УПЛ та жодного тиску. Попереду Кривбас та Полісся, у яких на чотири бали більше, тож поборотися необхідно.

У майбутньому матчі полтавцям не допоможуть дискваліфіковані Владислав Островський та Олександр Скляр. Водночас у "левів" недоступний дискваліфікований Альварес, але може дебютувати Ілля Квасниця, який відновився після травми.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 830 матч Ворскли в чемпіонаті України, 20 — Карпат, в тому числі десятий гостьовий;

- Ворскла може на своєму полі 120 раз зіграти внічию в УПЛ;

- безвиграшна серія Ворскли триває в УПЛ п'ять ігор: нічия та чотири поразки;

- програшна гостьова серія Карпат триває в чемпіонаті чотири гри;

- безнічийна серія Карпат триває в чемпіонаті десять ігор: п'ять перемог та п'ять поразок;

- 70 матч Юрія Максимова біля керма Ворскли в чемпіонаті, в якому його підопічні вдома можуть здобути 20 перемогу або десятий раз зіграти внічию;

- Владислав Лупашко проведе 20 тренерський матч в УПЛ;

- 150 матч в УПЛ може провести Владислав Кулач, 50 — Ілля Крупський (обидва — Ворскла);

- Десятий гол в УПЛ може забити Денис Мірошніченко (Карпати).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ворскла: Ісенко — Пердута, Бацула, Павлюк, Крупський — Салабай, Челядін, Мякушко, Кане — Авдилі, Кулач.

Карпати Львів: Кінарейкін — Мірошніченко, Стецьков, Жан Педросо, Сич — Чачуа, Танда, Очеретько — Бруніньйо, Підлепенець, Краснопір.

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