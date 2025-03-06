Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 19-го туру чемпіонату України, який відбудеться 6 березня та розпочнеться о 15:30.

Черкаський ЛНЗ та київське Динамо продовжуватимуть програму двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — ДИНАМО КИЇВ

ЧЕТВЕР, 6 БЕРЕЗНЯ, 15:30. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЧЕРКАСИ. АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Узагалі-то, наші провідні клуби могли б і більше постаратись створити головного болю для організаторів національної першості, якби мали гарні виступи в єврокубках, через що б потім довелось ламати голову, як переносити їхні матчі в чемпіонаті на догоду тренерському штабу національної збірної. Але вже є, як є, цю сторінку історії ми перегорнули.

Можливо, це піде на користь київському Динамо в прагненні команди Олександра Шовковського здобути черговий чемпіонський титул у своїй історії та відповідно третю зірку над емблемою, про що тільки й розмов у клубі. Але до кінця чемпіонату ще понад два місяці, а результат останнього матчу "біло-синіх" залишив усіх у трохи спантеличеному стані.

Динамо не зуміло обіграти полтавську Ворсклу (1:1), хоча й грало фактично на власному полі номінально гостьовий матч. А тепер виїзд буде цілком реальним, і зустрічатиметься столичний колектив із командою дуже відомого українського тренера Романа Григорчука. Віднедавна він очолює черкаський ЛНЗ, але вже на старті цього етапу кар’єри досвідчений фахівець має певні складнощі.

У "бузкових" дійсно цікавий проєкт і вони намагаються розкрутитись у межах власних можливостей, але початок весняної частини чемпіонату для черкасців видався не з найкращих. Важка перемога наді львівським Рухом (1:0), де можна було б здобути й більшу перевагу, а також поразки від львівських Карпат (0:1), яка взагалі не надто вкладається в голові за розвитком подій, бо "леви" дуже довго грали в меншості, але ЛНЗ просто відпустив той матч.

Ще й кадрові проблеми отримали господарі у вигляді вилучення новачка Богдана Кушніренка, який прийшов із житомирського Полісся, уже після фінального свистка. У Динамо ж натомість дискваліфікацію відбув Денис Попов, а оскільки команда Шовковського працюватиме в помірному темпі в другій частині кампанії, той ротації, навіть на тлі невдачі, від неї очікувати не доводиться. У цьому просто немає потреби.

Тим часом ситуація в турнірній таблиці для обох команд поступово закручується. Динамо втратило очки, а отже конкуренти мали можливість цим скористатись, і Шахтар тепер відстає не на десять очок, а на вісім, та ще й має гру в запасі. У ЛНЗ у плані розташування в турнірній таблиці взагалі все цікаво, бо вийшло так, що до Руху, який програв три матчі поспіль, залишається лише один бал, проте значно ближче команда Григорчука за відчуттями до Лівого Берега, який відстає на три пункти. Може бути так, що за підсумком чергового туру УПЛ у середині таблиці знову відбудеться рокірування.

Орієнтовні склади команд

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Нонікашвілі, Танковський — Г. Пасіч, Тілль, Ейнел — Момо.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко —Михайленко, Буяльський, Бражко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Цікаві факти

– Динамо проведе 490 гостьовий матч в УПЛ.

– ЛНЗ тим часом проведе лише свій 50 матч у чемпіонаті.

– ЛНЗ програв дві останніх домашні гри, наступна поразка — клубний антирекорд.

– Динамо не програє 21 матч у чемпіонаті поспіль: 16 перемог, 5 нічиїх.

– Динамо грало внічию в трьох останніх гостьових матчах чемпіонату — клубний рекорд.

– Роман Григорчук може програти 30 домашній матч на чолі клубів УПЛ.

– 50 матч у чемпіонаті можуть провести Костянтин Вівчаренко та Едуардо Герреро (обидва — Динамо).

– Олександр Караваєв може забити 35 гол в УПЛ, Назар Волошин — 15 (обидва — Динамо).

– Руслан Нещерет (Динамо) може провести 10 "сухий" матч.

Форма команд