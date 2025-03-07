Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 7 березня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Лівий Берег на власному полі зустрінеться з Вересом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 7 БЕРЕЗНЯ, 13:00. АРЕНА ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО КУБРЯК (ОДЕСА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Лівий Берег сьогодні буде націлений на здобуття другої за сезон звитяги над Вересом. У Рівному "лелеки" гостювали у вересні, розібравшись із місцевою командою з рахунком 3:1. У разі досягнення бажаного результату, підопічні Віталія Первака скоротять своє відставання від "червоно-чорних" до трьох очок, сподіваючись у майбутньому закріпитися в статусі середняка турнірної таблиці чемпіонату України.

Минулої суботи дебютний гол за Лівий Берег Дмитра Шастала дозволив дебютанту УПЛ мінімально (1:0) впоратися з Чорноморцем у поєдинку в Одесі. Цікаво, що до матчу проти Вереса в першому колі "лелеки" підходили на тлі ідентичних результатів, включно з поразкою від Шахтаря (0:1). Та чи вдасться їм повторити вересневий успіх, особливо враховуючи хорошу форму сьогоднішнього суперника.

Повернувшись після зимової перерви, колектив Олега Шандрука здобув дві перемоги в чемпіонаті України. Несподівано розгромивши Кривбас на власному полі (3:0), "червоно-чорні" порадували своїх уболівальників і в поєдинку з Колосом. Минулої неділі гол із пенальті ексгравця ковалівців Ігоря Харатіна в компенсований час приніс його команді три очки (2:1).

Лівий Берег останнім з учасників турніру досягнув позначки в десять результативних ударів, тож низька ефективність в атаці "лелек" може стати проблемою й сьогодні вдень. "Червоні-чорні" спробують повторити клубний рекорд і буде не дивно, якщо це їм вдасться за рахунок, наприклад, мінімальної виїзної звитяги, хоча й нічия в такій зустрічі навряд чи когось здивує.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Банада, Шаповал, Сіднней — Синиця, Дедух, Косовський, Шастал — Сухоручко

Верес: Кожухар — Куція, Балаба, Вовченко, Шевченко — Шарай, Харатін, Кучеров, Дахновський — Гайдучик, Годя

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Переможна серія Вереса триває в УПЛ 2 гри і до повторення клубного рекорду ще одна вікторія.

Безнічийна гостьова серія Вереса триває в Чемпіонаті 4 гри: 2 перемоги та 2 поразки.

Безнічийна серія Лівого Берега триває в УПЛ 4 гри: 3 перемоги та поразка.

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Воротар Лівого Берега Максим Механів з початку Чемпіонату виступає без замін.

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