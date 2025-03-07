Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 7 березня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Зоря на власному полі зустрінеться з Оболонню.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 7 БЕРЕЗНЯ, 18:00. СТАДІОН ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ЄВТУХОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Зоря сьогодні ввечері спробує перервати п'ятиматчеву серію без поразок Оболоні. У разі успіху "чорно-білі" не тільки наздоженуть у турнірній таблиці Карпати й обійдуть Верес (якщо той не впорається з Лівим Берегом), але й збільшать свій відрив від зони перехідних матчів, де наразі перебувають і "біло-зелені", до десяти залікових балів.

Минулої неділі луганці приймали Рух і вкотре підтвердили свій статус як найбільш безкомпромісної команди поточної кампанії чемпіонату України (одна нічия). Гол і асист Олександра Яцика принесли підопічним Младена Бартуловича перемогу з рахунком 2:0. Зазначимо, що п'ять із восьми звитяг Зорі в цьому сезоні були "сухими".

Оболонь минулої п'ятниці на власному полі зустрілася з Поліссям. Колектив Сергія Шищенка не порадував своїх уболівальників голами, але стримав грізну атакувальну ланку гостей, здобувши один заліковий бал (0:0). Для молодого голкіпера "біло-зелених" Дениса Марченка це був другий поспіль "сухий" поєдинок після дебюту в матчі проти Ворскли (1:0) 23 лютого.

Однак, є сумніви чи вдасться йому ще раз уникнути пропущених голів. Із моменту свого повернення до "еліти" кияни все ще не знають смаку звитяг над луганцями (1Н, 2П). Низька ефективність в атаці цілком може завадити Оболоні досягти бажаного результату в матчі проти Зорі, яка, на нашу думку, має сьогодні здобути три очки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Попара — Білоцерковець, Яцик, Мічин, Слесар — Будківський

Оболонь: Марченко — Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов — Вітенчук — Тарануха, Черненко, Ільїн, Блізніченко — Бичек

ЦІКАВІ ФАКТИ

690-й матч Зорі в Чемпіонаті, в якому луганський клуб може здобути 250-ту перемогу або зазнати 290-ї поразки.

Зоря може на своєму полі 80-й раз зіграти внічию в УПЛ.

50-й матч Оболоні в Чемпіонаті, в якому столичний клуб може здобути 10-ту перемогу.

Безпрограшна серія Оболоні триває в УПЛ 5 ігор: 2 перемоги та 3 нічиї і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Домашня безнічийна серія Зорі триває в Чемпіонаті 10 ігор: 5 перемог та 5 поразок.

Сергій Шищенко біля керма різних клубів може здобути 10-ту перемогу в УПЛ.

50-й матч в УПЛ може провести Данило Карась (Оболонь).

10-й гол в УПЛ може забити Денис Устименко (Оболонь).

10-й "сухий" матч в УПЛ може провести Микита Турбаєвський (Зоря).

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