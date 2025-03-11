Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та київська Оболонь.

Олександрія та київська Оболонь зіграють у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги на Ніці.

Руслан Ротань, після перемоги над ковалівським Колосом (1:0), використав із перших хвилин Кравченка на правому фланзі оборони.

Сергій Шищенко, на тлі поразки від луганської Зорі (1:2), залучив до стартового складу Дубко в центрі оборони, тоді як Курко гратиме в опорній зоні.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара.

Запасні: Долгий, Кулаков, Ндіка, Логінов, Бєляєв, Скорко, Копина, Черниш, Матеус, Козак, Макаренко.



Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Курко, Вітенчук — Ільїн, Груша, Суханов — Устименко.

Запасні: Рибка, Осман, Грисьо, Прокопенко, Ломницький, Мороз, Блізніченко, Тарануха, Бичек, Теслюк.



Гра Олександрія — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.