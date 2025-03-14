Криворіжці продовжують працювати над підсиленням складу.
Ян Юрчец, kryvbas
14 березня 2025, 12:18
Кривбас оголосив про підписання хорватського півзахисника Яна Юрчеца. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.
Зазначається, що футболіст перейшов до Кривбасу на правах вільного агента. Контракт із 24-річним гравцем підписано до 30 червня 2027 року.
У новому клубі хорват виступатиме під 40-м номером.
Ян Юрчец є вихованцем загребського Локомотива. Виступав за хорватську Кустошію U-17, U-19 та першу команду. Попереднім його клубом був австрійський Альтах. У минулому сезоні чемпіонату Австрії він провів 31 матч та зробив одну результативну передачу.