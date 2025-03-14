Україна

Криворіжці продовжують працювати над підсиленням складу.

Кривбас оголосив про підписання хорватського півзахисника Яна Юрчеца. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Зазначається, що футболіст перейшов до Кривбасу на правах вільного агента. Контракт із 24-річним гравцем підписано до 30 червня 2027 року.

У новому клубі хорват виступатиме під 40-м номером.

Ян Юрчец є вихованцем загребського Локомотива. Виступав за хорватську Кустошію U-17, U-19 та першу команду. Попереднім його клубом був австрійський Альтах. У минулому сезоні чемпіонату Австрії він провів 31 матч та зробив одну результативну передачу.