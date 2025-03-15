Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 21-го туру чемпіонату України, який відбудеться 6 березня та розпочнеться о 15:30.

Криворізький Кривбас та київський Лівий Берег продовжуватимуть програму двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

КРИВБАС — ЛІВИЙ БЕРЕГ

СУБОТА, 15 БЕРЕЗНЯ, 15:30. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ)

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Команда Юрія Вернидуба знову повертається на домашній стадіон, але вже із серією з трьох матчів поспіль без перемог за плечима. Так, Кривбас у минулому турі добряче попсував нерви донецькому Шахтарю та фактично змусив Маріно Пушича оголосити про завершення боротьби за чемпіонський титул для його команди (1:1), однак у вимірні турнірної таблиці та нічия для "червоно-білих" — це все одно лише один заліковий бал.

Відповідно 2025 рік продовжився для господарів черговим матчем без перемог, хоча дві з цих трьох ігор криворіжці проводили на власному полі й геть не проти найсильніших команд нашого чемпіонату — рівненського Вересу (0:3) та петровського Інгульця (0:2). Обидва суперники були нижче за Кривбас у турнірній таблиці, і цього разу опоненти зовсім нещодавно тільки встигли вибратись із зони вильоту.

Але київський Лівий Берег просто змушує нас про себе говорити виступами після відновлення кампанії. Непоганий матч проти того-таки Шахтаря (0:1), після якого були перемоги над Чорноморцем (1:0) та тим-таки Вересом (2:0) із голами-красенями від Дмитра Шастала, які, за нашою версією, були найкращими у відповідних турах. Утім, це були перемоги над команда з ареалу "лелек" у турнірній таблиці, тоді як Кривбас — це вже серйозний виклик.

Перспективи в команди Вернидуба в разі чергової невдачі такі собі, якщо чесно — Полісся вже випередило криворіжців у турнірній таблиці, але через недограний матч проти Шахтаря (0:1 за одного тайму до фінального свистка) відстань у два очки, поки що, не видається страшною.

Програвати втім не можна й Лівому Берегу, бо команда Віталія Первака вийшла із зони вильоту, але це лише проміжний результат, і допоки переслідувачі відстають усього на чотири бали, боротьба триватиме. А календар у "лелек" такий, що Кривбас на відтинку в три матчі буде найслабшим суперником у компанії Олександрії та Динамо одразу після березневої міжнародної перерви.

Орієнтовні склади команд

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Вілівальд, Романчук, Дібанго — Ілич, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Мендоза — Соса.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Сіднней — Косовський, Дедух — Шастал, М. Когут, Синиця — Сухоручко.

Цікаві факти

– Франшиза Кривбасу може здобути 240 перемогу в чемпіонаті.

– Кривбас може в 190 раз зіграти внічию в УПЛ, 100 — із них може бути на власному полі.

– Кривбас не виграв у останніх трьох матчах поспіль: нічия та дві поразки.

– Лівий Берег не грав унічию п’ять останніх матчів: 4 перемоги та поразка.

– Юрія Вернидуб проведе 80 матч на чолі Кривбасу, 40 — домашній.

– 25 гол у чемпіонаті може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас), 15 — Дмитро Шастал (Лівий Берег).

– Воротар Максим Механів (Лівий Берег) — єдиний гравець на обидві команди, який грає без замін від початку сезону.

Форма команд