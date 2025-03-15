Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 21-го туру чемпіонату України, який відбудеться 6 березня та розпочнеться о 18:00.

Львівський Рух та полтавська Ворскла продовжуватимуть програму двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

РУХ — ВОРСКЛА

СУБОТА, 15 БЕРЕЗНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Не найбільш яскрава афіша цього туру — тут нічого приховувати, проте обом командам конче потрібно перемагати. Львів’яни живуть у тому стані, що досі не знають, чим завершиться історія з об’єднанням із львівськими Карпатами, тому треба якось триматись подалі від зони вильоту в турнірній таблиці та демонструвати, що й "жовто-чорний" проєкт ще цілком життєздатний.

Однак після відновлення чемпіонату з цим були явні проблеми, бо стартові ігри проти ЛНЗ (0:1) та Зорі (0:2) були для команди Віталія Пономарьова геть безбарвними, і зустріч проти Інгульця ризикувала стати такою ж, проте на морально-вольових на останніх хвилинах Рух таки здобув важливу перемогу (1:0). Це дало можливість принаймні в цьому турі відчувати себе у відносній безпеці на тлі Лівого Берега, який набрав видовищної ходи.

Ворскла тим часом, на відміну від львів’ян, із кризи результатів так і не вийшла. Востаннє команда Юрія Максимова перемагала ще наприкінці листопада минулого року в грі проти ЛНЗ (2:0), після чого за нею тягнеться серія з невдалих результатів. Але тільки в плані кількості здобутих очок, бо назвати невдачею нічию проти київського Динамо (1:1) було б дуже зухвало для нинішніх "зелено-білих".

Сказати, що саме зараз іде не так у Ворскли дуже складно. Кадрові проблеми все так само наявні, але навіть коли Динамо "відняло" орендованого у себе півзахисника Малиша, який пасує команді Максимова неначе "свій", то особливих негараздів від того не виникло. Можливо, психологія, але тоді треба точно перемагати такого суперника, як Рух, бо до зони прямого вильоту Ворсклі залишилось усього три очки — мізерна дистанція, як для сучасної УПЛ.

Орієнтовні склади команд

Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Роман, Рябов, Горін, Ременяк — Карабін, Фаал, Пастух.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане, Малиш, Челядін, Салабай — Авдилі, Кулач.

Цікаві факти

– Рух може перемогти в 20 домашньому матчі УПЛ.

– Антирекордна серія поразок Руху вдома триває два матчі.

– Ворскла не виграє в УПЛ уже шість матчів: дві нічиї та чотири поразки.

– Рух востаннє забивав більше гола за гру 30 серпня минулого року.

– Юрій Максимов проведе 110 гостьовий матч на чолі різних клубів УПЛ.

– Воротар Руху Дмитро Ледвій грає від початку сезону без замін.

– Артур Ременяк (Рух) може забити 10 гол у чемпіонаті.

Форма команд