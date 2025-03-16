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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та одеський Чорноморець.

Петровський Інгулець та одеський Чорноморець зіграють у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Чорноморець у Одесі.

Василь Кобін, після поразки від львівського Руху (0:1), залучив до стартового складу Жовтенка в центрі оборони, тоді як Лосенко та Сад зіграють у опорній зоні.

Олександр Бабич, на тлі поразки від житомирського Полісся (1:3), використав із перших хвилин Бутка, Жаржу та Арсича в обороні, тоді як Білошевський гратиме в опорній зоні, а Мустафаєв розташується праворуч в атаці, яку очолить Хобленко.

Інгулець: Паламарчук — Бенедюк, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко, Сад — Пушкарьов, П’ятов, Могильний — Кисленко.

Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Фарасєєнко, Меленчук, Дубілей, Попов, Свистун, Малиш.



Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Арсич, Раян — Лацабідзе, Білошевський — Мустафаєв, Габелок, Янаков — Хобленко.

Запасні: Вічний, Аніагбосо, Кисіль, Гомес, Єрмаков, Тоіров, Безбородько, Шевцов, Попов, Кратов, Робакідзе, І. Когут.



Гра Інгулець — Чорноморець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.