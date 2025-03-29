Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 29 березня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги Лівий Берег зіграє проти Олександрії.

Лівий Берег — Олександрія

Субота, 29 березня, 13:00, стадіон Арена Лівий Берег (Київська область). Арбітр зустрічі — Володимир Новохатній (Черкаси). Пряма трансляція на УПЛ ТБ.

Під час двотижневої паузи в чемпіонаті, викликаної матчами національних збірних, команда Лівий Берег провела товариську зустріч із ЛНЗ на Черкащині. Швидкі голи, забиті Пасічем і Кушніренком, визначили підсумковий рахунок поєдинку – 2:0 на користь черкаського клубу. Головною метою матчу була не стільки перемога, скільки набуття ігрової практики, особливо для гравців, які відновлювалися після травм. Найважливіші випробування ще попереду, зокрема найближчий офіційний матч проти Олександрії, яка на даний момент входить до групи лідерів чемпіонату.

Колектив з Олександрії використав перерву для проведення двох контрольних матчів. Спочатку команда мінімально здолала Епіцентр (1:0), завдяки голу Безерри, а потім виграла у Металурга з рахунком 3:2 (відзначилися Цара, Кулаков і Черниш). Таким чином, Олександрія продовжила свою переможну серію, яка триває ще з 20-го туру Прем’єр-ліги. За останній відрізок чемпіонату клуб зазнав лише однієї поразки – 0:3 від Шахтаря, який наразі є одним із претендентів на медалі.

Попередня очна зустріч Лівого Берега та Олександрії відбулася у вересні минулого року. Той матч виявився досить напруженим, а переломним моментом стало вилучення Сухоручка, після чого Олександрія змогла реалізувати свою перевагу та здобути перемогу з рахунком 2:0 (голи на рахунку Кампоса і Шабанова).

Матч, що наближається, обіцяє бути важливим для обох команд. Лівий Берег прагне покращити свої результати та набрати необхідні очки, а Олександрія намагатиметься зберегти позиції серед лідерів.

Орієнтовні склади

Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський, Дедух — Шастал, Синиця, І. Когут — Сухоручко.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Копина, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара.

Цікаві факти

Олександрія може зазнати 80-ї гостьової поразки в УПЛ.

Безпрограшна домашня серія Лівого Берега триває в УПЛ 4 гри: 2 перемоги та 2 нічиї.

Лівий Берег обходиться без нічиїх впродовж 5-ти ігор: 4 перемоги та поразка.

Безнічийна гостьова серія Олександрії триває в УПЛ 3 гри: перемога та 2 поразки.

Лівий Берег від часу дебюту в УПЛ вдома набрав стільки ж очок, що і в гостях — по 11.

Олександрія при Руслану Ротаню може 10-й раз на чужому полі перемогти або зазнати 10-ї виїзної поразки в УПЛ.

Олександрія може провести 50-й гостьовий "сухий" матч в УПЛ.

15-й гол в УПЛ може забити Дмитро Шастал (Лівий Берег).

Воротар Лівого Берега Максим Механів та воротар Олександрії Георгій Єрмаков з початку Чемпіонату виступають без замін.

Поточна форма

Очні зустрічі