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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся.

Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся зіграють у двадцять другому турі української Прем'єр-ліги на черкаському Центральному.

Роман Григорчук, після перемоги над ковалівським Колосом (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Імад Ашур, на тлі розгрому від рівненського Вереса в дербі (1:5), залучив до стартового складу Кудрика в рамці воріт, тоді як Віале зіграє в трійці центральних захисників, а Гонсалвеш та Назаренко розташуються на флангах атаки.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі, Танковський, Тілль — Г. Пасіч, Момо, Ейнел.

Запасні: Самойленко, Пеньков, Саліху, Ассінор, Нонікашвілі, Бойко, Топалов, Наумець, Молло, Беннетт.



Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Гонсалвеш, Бабенко, Крушинський, Назаренко — Гуцуляк.

Запасні: Сунцов, Матич, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Караман, Таллес, Батіста, Брістрич.



Гра ЛНЗ — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.