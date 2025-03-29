Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 29 березня, розпочавшись о 15:30.

У 22-му турі Української Прем'єр-ліги між собою зіграють Оболонь і Шахтар.

Оболонь — Шахтар

Субота, 29 березня, 15:30, стадіон Оболонь Арена, Київ. Арбітр зустрічі — Андрій Коваленко

Пряма трансляція на УПЛ ТБ.

Шахтар у 20 матчах чемпіонату набрав 41 очко та залишається серед лідерів турнірної таблиці. Відставання від першого місця становить 10 балів, а від другого – 6, проте команда має гру в запасі. Шахтар демонструє найкращу різницю забитих і пропущених м’ячів – 46:16. Другу частину сезону донеччани почали з перемог над Лівим Берегом та Олександрією, після чого зіграли внічию з Кривбасом і Карпатами. Найкращими бомбардирами залишаються Георгій Судаков і Артем Бондаренко, які разом забили 19 голів.

Під час міжнародної паузи кілька гравців Шахтаря виступали за свої національні збірні та повернулися до клубу лише напередодні матчу з Оболонню. Команда вперше за довгий час відновила тренування в Києві, займаючись на базі Святошин. До загальної групи повернувся Педріньйо після відновлення від травми, а капітан команди Микола Матвієнко пропустить гру через перебір жовтих карток.

Оболонь після 21 туру набрала 18 очок і посідає 14-те місце. Команда почала весняну частину чемпіонату з перемоги над Ворсклою та нічиєї з Поліссям, проте поступилася Зорі та Олександрії. Найкращими бомбардирами є Олег Слободян і Віктор Блізніченко, які забили по два м’ячі. Під час паузи на матчі збірних Оболонь провела спаринги з Епіцентром та Зорею.

Історія очних зустрічей після повернення Оболоні в еліту складається з трьох матчів, усі з яких завершилися перемогами Шахтаря із загальним рахунком 8:0. В останньому матчі першого кола, який відбувся у вересні, донеччани перемогли 4:0 завдяки голам Артема Бондаренка, Лассіни Траоре, Георгія Судакова та Невертона.

Матч обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Андрієм Коваленком. Асистенти – Дмитро Запороженко та Назарій Цмоканич, а за VAR відповідатиме Роман Блавацький.

Орієнтовні склади

Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Мороз, Дубко, Стасюк — Ільїн, Курко, Вітенчук, Суханов — Тарануха.

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон, Назарина, Судаков — Швед, Еліас, Кевін.

Цікаві факти

Шахтар може здобути 690-ту перемогу в УПЛ, а Оболонь — 10-ту.

Безпрограшна домашня серія Оболоні триває в Чемпіонаті 2 гри: перемога та нічия і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Оболонь на своєму полі не пропускає голів впродовж 245-ти хвилин.

Безвиграшна гостьова серія Шахтаря триває 3 гри: 2 нічиї та поразка.

Сергій Шищенко біля керма різних клубів може здобути 10-ту перемогу в УПЛ.

10-й гол в УПЛ може забити Єгор Назарина (Шахтар), Денис Устименко (Оболонь).

Воротар Шахтаря Дмитро Різник з початку Чемпіонату виступає без замін і може провести 150-й матч на топ-рівні.

Поточна форма

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