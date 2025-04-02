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Верес — Полісся 0:1
Гол: Батіста, 93

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Видрич, 110) — Харатін, Кучеров (Кльоц, 90+3) — Луан (Протасевич, 64), Дахновський (Годя, 100) — Гайдучик (Венделл, 100), Степанюк (Сміян, 100).

Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Матич, 105+3), Віале (Андрієвський, 46), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Гуцуляк, Бабенко, Крушинський (Гонсалвеш, 99), Назаренко (Тейлор, 119) — Батіста (Брістрич, 99).

Попередження: Протасевич, Шевченко, Кльоц, Годя, Куція — Бабенко, Батіста, Майсурадзе, Назаренко, Андрієвський, Брістрич, Кудрик