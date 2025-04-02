Україна

Полісся в овертаймі проти Вереса вибороло останню перепустку до півфіналу Кубка України

Основний час команди завершили без голів, тоді як уже на початку овертайму Факундо Батіста знову відзначився за команду Імада Ашура.

Верес — Полісся, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Верес — Полісся 0:1

Гол: Батіста, 93



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Видрич, 110) — Харатін, Кучеров (Кльоц, 90+3) — Луан (Протасевич, 64), Дахновський (Годя, 100) — Гайдучик (Венделл, 100), Степанюк (Сміян, 100).



Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Матич, 105+3), Віале (Андрієвський, 46), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Гуцуляк, Бабенко, Крушинський (Гонсалвеш, 99), Назаренко (Тейлор, 119) — Батіста (Брістрич, 99).



Попередження: Протасевич, Шевченко, Кльоц, Годя, Куція — Бабенко, Батіста, Майсурадзе, Назаренко, Андрієвський, Брістрич, Кудрик