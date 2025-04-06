Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 23-го туру чемпіонату України, який відбудеться 6 квітня та розпочнеться о 13:00.

Олександрія та криворізький Кривбас продовжуватимуть програму двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

ОЛЕКСАНДРІЯ — КРИВБАС

НЕДІЛЯ, 6 КВІТНЯ, 13:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Коли одна команда бореться за чемпіонство наприкінці сезону, а інша — за зону єврокубків, то нам фактично гарантований цікавий матч. Ще в першому колі, коли колектив Руслана Ротаня переміг на Гірнику з мінімальним рахунком (1:0), це було зрозуміло. І тим паче ставки підвищились нині, коли не встигнеш мигнути оком, як ці вже менш ніж два місяці УПЛ промайнуть, і ми будемо знати, хто таки зміг виконати свої завдання на сезон, а хто залишився не до кінця задоволеним власним виступом.

У "поліграфів" нині що не матч, то ключова битва. Бо відставати від київського Динамо більше на чотири очки буде фактично виходом із перегонів, бо позаду ще й донецький Шахтар постійно зазіхає на другу сходинку, тож ніхто не гарантує Олександрії спокійного життя. Тим паче, коли посеред тижня довелось грати виснажливий овертайм проти тих-таки "гірників" у Кубку, і коли основний час завершився в тій грі, то було помітно, що команди Ротаня вже банально не вистачає у фізичному плані.

Відновлення від таких ігор, а тим паче — поразок у них, ще той процес. За три дні можна й не встигнути. У Кривбасу, певна річ, таких викликів посеред тижня не було, бо своє місце в чвертьфіналі вони програли житомирському Поліссю. Але й психологічний стан у колективу Юрія Вернидуба буде явно не найкращим. Усі ми бачили, що сталось у Кривому Розі надвечір у п’ятницю, усі співчуваємо.

Проте чемпіонат триває на невпинних обертах, і якщо "червоно-білі" ще хочуть на щось претендувати в цьому сезоні, то й у них є своя конкуренція проти житомирського Полісся та львівських Карпат за місце поблизу зони єврокубків. І ще у Кривбасу є козирі в рукавах у вигляді незавершених матчів проти Шахтаря та Лівого Берега, тож за втраченими очками ситуація явно не програшна для криворізького клубу перед заключним етапом сезону.

Але далі у команди Вернидуба будуть і Динамо, і догравання проти "гірників", і Зоря, і навіть ЛНЗ буде ладне створити їм проблеми. А Полісся в останньому турі так й поготів гарантує, що цей футбольний рік для Кривбасу триватиме ще дуже довго. У Олександрії та сама історія, але трохи із "золотистим" забарвленням на обрії.

Орієнтовні склади команд

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Смирний, Калюжний, Шепелєв — Джевані, Філіппов, Ндіка.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ікенна, Ілич — Д. Кузик, Аморозо, Задерака — Соса.

Форма команд

Особисті зустрічі