Україна

Півзахисник молодіжки Шахтаря прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Команда донецького Шахтаря в категорії U-19 розгромила одноліток із черкаського ЛНЗ у гостьовому поєдинку двадцять четвертого туру юнацької першості (7:0).

Після завершення гри півзахисник "гірників" Віктор Цуканов, на рахунку якого хет-трик у тій зустрічі, прокоментував успіх власної команди.

"Можу сказати, що перший тайм був більш складним, оскільки не вдалось швидко забити — це не дозволило нам грати відкрито й ризиковано.

У другій половині матчу нам зрештою вдалось відзначитися, і після першого пропущеного м’яча суперник психологічно посипався. Після цього ми створили багато моментів і зуміли їх реалізувати.

Швидше за все, це просто цікавий збіг, що обидва хет-трики я оформив саме у ворота ЛНЗ U-19. Але кожен забитий м’яч дуже важливий, бо я борюсь за лідерство в бомбардирських перегонах. Завжди приємно забивати в кожному матчі, а ще приємніше — оформлювати хет-трик. Ці голи потрібні мені не лише для статистики, а і як доказ того, що я прогресую і готовий боротись за місце в першій команді.

Чесно, спочатку не ставив собі за мету стати найкращим бомбардиром команди. Насамперед для мене важливий командний успіх і спільна робота. Безперечно, забиті м’ячі додають упевненості й мотивації. Ця перемога — хороший поштовх перед важливими матчами, які чекають попереду.

У першій команді все на дуже високому рівні, особливо це стосується швидкостей, які значно вищі, ніж у юнацькій першості. Це відіграє велику роль у моєму прогресі, адже потрібно звикати до темпу й мислити швидко, що згодом допомагає і на рівні U19.

Уже адаптувався до такого режиму, коли тренуюсь із першою командою, а ігрову практику здобуваю в юнацькому чемпіонаті.

Вважаю, ми цілком здатні стати переможцями чемпіонату U19, якщо виграємо всі наступні матчі. Усе залежить лише від нас, а не від суперників. Чемпіонат дійсно конкурентний: Динамо, із ким ми змагаємося за першість, — дуже хороша команда, але й інші суперники нав’язують боротьбу. У кожному поєдинку маємо викладатися на максимум, аби перемагати.

Звичайно, наша ціль — перемогти у всіх наступних матчах, стати чемпіонами та, особисто для мене, здобути золоту бутсу юнацької першості України", — заявив український виконавець.

Наступний матч донецький Шахтар U-19 проведе вдома проти ковалівського Колосу.