Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 13 квітня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 полтавська Ворскла на власному полі зустрінеться з житомирським Поліссям.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 13 КВІТНЯ, 13:00. СТАДІОН ВОРСКЛА, ПОЛТАВА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Полтавська Ворскла значно погіршила своє турнірне становище в чемпіонаті України першими з грудня 2024 року двома поспіль поразками. Так, від виходу із зони перехідних матчів команду Юрія Максимова відділяє всього один заліковий бал, але й одеський Чорноморець, що йде 15-м, поступається їй усього трьома очками, тож звитяги на даному етапі вкрай потрібні.

Однак, статистика очних зустрічей із "вовками" в "зелено-білих" наразі сумна (3П; 1:6), якщо говорити саме про українську Прем'єр-лігу. У першому колі поточної кампанії, у жовтні 2024 року, житомирське Полісся Імада Ашура вдома святкувало перемогу з рахунком 2:1 (голи: Луїфер Ернандес, Артем Смоляков — Ібрагім Кане).

Полісся оговталося після значної виїзної поразки від рівненського Вереса (1:5) в березні, набравши чотири очки в чемпіонаті України за рахунок звитяги над ЛНЗ у Черкасах (1:0) і вирваного у львівських Карпат нічийного результату вдома (1:1). Житомиряни також дісталися півфіналу Кубка України, помстившись вищезгаданим "червоно-чорним" за розгром.

Ворскла все ще має помітні проблеми в атакувальній ефективності, відзначившись усього трьома голами після завершення зимової перерви, тоді як їхній сьогоднішній суперник у цьому плані більш стабільний і має значно солідніший потенціал. Очікуємо, що гості все ж досягнуть бажаного результату, продовживши свою боротьбу за втримання четвертої сходинки турнірної таблиці УПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Пердута — Авдилі, Челядін, Малиш, Кане — Салабай, Ндукве

Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко — Крушинський, Сарапій, Бабенко — Гуцуляк, Батіста, Назаренко

ЦІКАВІ ФАКТИ

Безвиграшна домашня серія Ворскли триває в УПЛ 6 ігор: 2 нічиї та 4 поразки і до повторення клубного рекорду ще один матч.

40-й домашній матч Ворскли при Юрію Максимову, в якому його підопічні можуть здобути 20-ту перемогу в УПЛ на своєму полі.

Гравці Полісся з 3 листопада в гостях більше одного голу за матч не забивають.

20-й "сухий" матч в УПЛ може провести Павло Ісенко (Ворскла).

20-й гол в УПЛ може забити Олександр Назаренко (Полісся).

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