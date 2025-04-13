Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 24-го туру чемпіонату України, який відбудеться 13 квітня та розпочнеться о 15:30.

Київський Лівий Берег та ковалівський Колос продовжуватимуть програму двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

ЛІВИЙ БЕРЕГ — КОЛОС

НЕДІЛЯ, 13 КВІТНЯ, 15:30. ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. АРБІТР — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО (ПОЛТАВА)

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І хоча місце реєстрації клубу Лівий Берег належить до територій столиці, однак із його домашнім стадіоном вийшла доволі цікава історія, що сама арена територіально розташована біля самої адміністративної межі Києва, а от зареєстрована вже як частина області. Тож після дербі столичних берегів Дніпра проти Динамо, у якому команда Віталія Первака вдруге за історію взаємин поступилась тиждень тому (0:2), на "лелек" очікує дербі обласного характеру.

Ковалівський Колос завітає в гості до новачків "елітного" дивізіону, і розраховувати на сумні "нулі", як це було в першому колі, цього разу не доводиться. Бо тоді сезон тільки розігрівався, і ніхто особливо не зважав на втрачені залікові бали, а зараз тільки й розмов про те, де б їх якнайшвидше здобути.

При цьому в матчі проти прямого конкурента в турнірній таблиці це робити вигідніше за все. Лівий Берег та Колос перебувають на самій межі від зони перехідних матчів та більш-менш безпечних позицій, і при цьому "лелеки" випереджають суперників усього на один бал. Перспективи команд при цьому зрозумілі — господарі зможуть знову обігнали київську Оболонь, якщо переможуть, а "колоски" вийдуть із небезпечної ділянки та наздоженуть "пивоварів", якщо матимуть успіх із свого боку.

Останні результати команди Первака при цьому можуть вводити в оману. Лівий Берег виграв усього два матчі з п’яти (решту — програв) від моменту відновлення чемпіонату. Небагато? А якщо зробити зауваження, що ці невдалі результати припали на протистояння проти трійки лідерів чемпіонату, тоді як Верес та Чорноморець навіть забити "лелекам" не спромоглись? Так уже значно краще.

Колос таким здобуткам може виключно позаздрити, бо з Олександром Поздєєвим на чолі команда стартувала в 2025 році вкрай невдало, тому й тренера доволі швидко замінили на Руслана Костишина. І вже за нового керманича сталась чи не найбільша сенсація за участі ковалівців" у цьому сезоні — розгром луганської Зорі (3:0). Але цих трьох очок усе одно недостатньо для того, щоб команда почувала себе в безпеці, тоді як Лівий Берег та Ворскла — єдині суперники Колоса до завершення кампанії, які хоча б перебуватимуть поблизу в турнірній таблиці. Решта — це борці за зону єврокубків, тож очки добувати буде вкрай важко.

Орієнтовні склади команд

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал — Косовський, Банада — Синиця, Приходько, Шастал — Сухоручко.

Колос: Пахолюк — Владою, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Краснічі, Ррапай — Алефіренко, Болівар, Велетень.

Форма команд

Особисті зустрічі