Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 24-го туру чемпіонату України, який відбудеться 13 квітня та розпочнеться о 18:00.

Луганська Зоря та рівненський Верес продовжуватимуть програму двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

ЗОРЯ — ВЕРЕС

НЕДІЛЯ, 13 КВІТНЯ, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ)

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Після вильоту з Кубка України за підсумками чергового "вовчого дербі" проти житомирського Полісся, рівненський Верес трохи розвантажив собі графік на завершення поточного сезону. І це дуже доречно для команди Олега Шандрука, бо яким би яскравим чином вона подекуди не грала, проте кадрове питання все одно стоїть доволі гостро, і на приблизно одному й тому самому складі на інтенсивній дистанції в два місяці точно не протягнути.

За минулим матчем проти донецького Шахтаря вже доволі яскраво було помітно, що футболісти "червоно-чорних" просто зникають із поля після 60 хвилини через банальну втому — тому й поразка 0:3, яка взагалі не відповідала розвитку подій у тій грі. Утім, цього разу для рівненців був тижневий цикл на відновлення, а отже й можливість підготувати щось цікаве на гру проти луганської Зорі також була наявна.

Команда Младена Бартуловича з Кубку вилетіла вже давно, проте це жодним чином не допомагає їй вийти на стабільну послідовність позитивних результатів. І якщо в матчах проти Олександрії (1:2) чи Динамо (2:2) можна було б очікувати певних негараздів, то коли "мужиків" розгромив Колос (0:3), одразу виникло чимало запитань. А потім була та сама гра в Полтаві минулого тижня, яку Зоря зрештою виграла, але провела при цьому просто жахливий другий тайм, і незрозуміло як вивезла з поля суперників три очки за рахунок пізнього гола.

Боротьба за єврокубки? Напевно, уже не в цьому сезоні для обох команд. Виліт чи потрапляння до зони перехідних матчів їм при цьому теж навряд чи загрожує. Тож які цілі переслідують Зоря та Верес наприкінці кампанії? Просто пограти в яскравий футбол? Так для цього, власне, ми тут і зібрались. Усього три очки на користь колективу Бартуловича розділяють ці дві команди в турнірній таблиці, тож футболісти Шандрука мають можливість підтягнутись та перетнути екватор турнірної таблиці, що для них також є непоганим доробком. Однак "червоно-чорні" цього разу грають за межами рідного міста, і це також матиме свій вплив.

Орієнтовні склади команд

Зоря: Сапутін — Башич, Джордан, Дришлюк, Жуніньйо — Яцик, Мічин, Попара — Слесар, Будківський, Вантух.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Форма команд

Особисті зустрічі