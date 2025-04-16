Україна

Стали відомі стартові склади команд для догравання поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та донецький Шахтар.

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар дограватимуть із 51 хвилини матч п'ятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник (0:1).

Юрій Вернидуб, після поразки від київського Динамо (0:2), залучив до стартового складу Бандейру, Романчука та Вакулко до оборони, тоді як Микитишин гратиме ліворуч в атаці.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над ЛНЗ (4:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Вакулко, Дібанго — Ілич, Ікенна — Д. Кузик, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Хома, Маханьков, Вілівальд, Понєдєльнік, Конате, Юрчец, Гонсалез, Каменський, Задерака, Ндомбазі.



Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.

Запасні: Твардовський, Траоре, Арройо, Швед, Азарові, Грам, Еліас, Глущенко, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.



Гра Кривбас — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.