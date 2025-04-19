Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 25-го туру чемпіонату України, який відбудеться 19 квітня та розпочнеться о 18:00.

Донецький Шахтар та ковалівський Колос продовжуватимуть програму двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

ШАХТАР — КОЛОС

СУБОТА, 19 КВІТНЯ, 18:00. ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. АРБІТР — ВОЛОДИМИР НОВОХАТНІЙ (КИЇВ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Дійсно цікавий матч завершуватиме суботню частину туру. Команда Маріно Пушича сама загнала себе в глухий кут, і тепер має вигравати в кожній грі чемпіонату до завершення сезону, і при цьому навіть це може їй у підсумку нічого не дати. Відставання від Олександрії, після перемоги посеред тижня в дограному таймі над Кривбасом (2:1), скоротилось до одного залікового балу. Проте більше немає жодних додаткових шансів обійти суперників, якщо ті не схиблять.

І тим паче "гірники" й досі далеко перебувають від київського Динамо, про Класичне проти якого ми будемо говорити ще дуже багато наступного тижня. Проте й потенційна перемога в надпринциповому матчі нічого не дасть — чотири очки, можливо, буде дистанція, а турів до кінця кампанії тоді ж залишиться стільки ж. І при цьому всьому що "біло-сині", що "поліграфи", свої матчі в цьому турі вже виграли напередодні. Чи тисне це на Шахтар? А є сумніви в цьому?

Цього разу навпроти команди Пушича буде ковалівський Колос. І це вже явно не той колектив на чолі з Олександром Поздєєвим, який хоч і чіплявся, але зрештою з часом просто стагнував. Це знову команда під орудою Руслана Костишина, і хто, як не він, знає, як привести клуб до дійсно великих досягнень. Залітання з ноги до єврокубків уже за підсумками першого сезону в "еліті" ми й досі не забули.

Але зараз часи для "колосків" усе ж таки скромніші. Про єврокубки вже не йдеться, а от виживання в УПЛ — на часі. Ривок у цьому напрямку вже зроблений за нового тренера — дві перемоги, + додаткових шість очок, але такий самий ривок паралельним курсом робила й Оболонь, тому завчасних висновків щодо цього процесу не буде. Боротьба триває. Чи чіплятись за очки проти грандів, чи брати своє проти прямих конкурентів — тут Колосу доведеться самому вирішувати.

І наче й контекст для клубу непоганий — Шахтар зіграв посеред тижня, нехай і лише тайм, і при цьому триматиме в голові гостьове Полісся в Кубку в наступну середу. А тим часом ковалівський клуб працює в нормальному тижневому циклі, тож може бути достатньо свіжим. Але без основних захисників Валерія Бондаренка та Ярослава Козіка — у них контракти з "гірниками". І це проблема.

Орієнтовні склади команд

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Назарина, Марлон, Судаков — Аліссон, Егіналду, Кевін.

Колос: Пахолюк — Поправка, Бурда, Красничі, Цуріков — Гагнідзе, Оріховський, Ррапай — Третьяков, Сидоров, Велетень.

Форма команд

Особисті зустрічі