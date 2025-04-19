Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та житомирське Полісся.

Київський Лівий Берег та житомирське Полісся зіграють у двадцять п'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Віталій Первак, після поразки від ковалівського Колоса (0:2), використав із перших хвилин Астахова на правому фланзі оборони, тоді як приходько гратиму в центрі поля, а Сухоручко очолить атаку.

Імад Ашур, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (2:0), залучив до стартового складу Віале в центрі оборони, тоді як Таллес та Йосефі розтушуються в центральному трикутнику, а Лєднєв гратиме праворуч в атаці.

Лівий Берег: Механів — Астахов, Банада, Семенов, Шаповал — Приходько, Косовський, Синиця — Шастал, Сухоручко, М. Когут.

Запасні: Караващенко, Соколов, Самар, Якимів, І. Когут, Галас, Дієго, А. Різник, Войцеховський, Гереш, Кобзар.



Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Михайліченко — Таллес, Йосефі, Бабенко — Лєднєв, Батіста, Крушинський.

Запасні: Волинець, Сарапій, Тейлор, Хадрой, Андрієвський, Бітон, Гонсалвеш, Назаренко, Гуцуляк, Брістрич.



Гра Лівий Берег — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

https://football.ua/games_online/98185.html