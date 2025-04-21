Україна

Фахівець в пошуках нового місця роботи.

Український фахівець Ігор Леонов залишив посаду головного тренера казахстанського Актобе. Про це повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".

Зазначається, що керівництво клубу прийняло заяву Ігоря Івановича про відставку у зв'язку із сімейними обставинами та розірвало двосторонню угоду.

"Дякуємо за виконану роботу та бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі", — йдеться в заяві клубу.

Ігор Леонов з Актобе став володарем Кубка Казахстану і здобув бронзові медалі чемпіонату Казахстану у 2024 році.

Наразі Актобе посідає четверте місце в чемпіонаті Казахстану відстаючи від лідируючого Кайрата на чотири пункти.