Фахівець в пошуках нового місця роботи.
Ігор Леонов, aktobe
21 квітня 2025, 16:21
Український фахівець Ігор Леонов залишив посаду головного тренера казахстанського Актобе. Про це повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".
Зазначається, що керівництво клубу прийняло заяву Ігоря Івановича про відставку у зв'язку із сімейними обставинами та розірвало двосторонню угоду.
"Дякуємо за виконану роботу та бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі", — йдеться в заяві клубу.
Ігор Леонов з Актобе став володарем Кубка Казахстану і здобув бронзові медалі чемпіонату Казахстану у 2024 році.
Наразі Актобе посідає четверте місце в чемпіонаті Казахстану відстаючи від лідируючого Кайрата на чотири пункти.