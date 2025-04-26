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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та львівські Карпати.

Київська Оболонь та львівські Карпати зіграють у двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Сергій Шищенко, після поразки в дербі від Динамо (0:3). залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Владислав Лупашко, на тлі перемоги в дербі над Рухом (3:1), використав із перших хвилин Краснопіра та Костенка в атаці.

Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Курко, Вітенчук — Устименко, Бичек.

Запасні: Федорівський, Рибка, Осман, Грисьо, Мороз, Блізніченко, Слободян, Мединський, Черненко, Суханов, Тарануха, Теслюк.



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Стецьков, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Краснопір, Костенко.

Запасні: Кемкін, Домчак, Киричок, Адамюк, Підлепенець, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Танда, Шах.



Гра Оболонь — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.