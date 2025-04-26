Україна

Команди мали, як мінімум, бо одному відмінному гольовому моменту за гру, але забитих м'ячів так і не відшукали.

Програма суботньої частини двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась матчем у Черкасах, де місцевий ЛНЗ приймав криворізький Кривбас. І настільки в другій частині сезону команда Романа Григорчука захопилась обговоренням статусу середняка турнірної таблиці, якому нічого не загрожує, що в підсумку й сама не помітила, як до зони перехідних матчів її почало відділяти всього три залікові бали.

А отже ми отримали чергову гру цього вікенду з неабияким турнірним значенням для обох колективів. Нехай і підопічні Юрія Вернидуба дивились геть у іншому напрямку. "Червоно-білі" прагнуть потрапити до єврокубків на наступний сезон, але їхні позиції в конкуренції з Поліссям та Карпатами вже не є настільки вигідними, як це було ще кілька турів тому. Особливо з урахуванням того факту, що навіть за втраченими очками Кривбас уже не був "четвертою силою" нашого футболу.

Дуель двох найбільш досвідчених тренерів поточного розіграшу нашого чемпіонату. Ще й за участі "третьої сторони" у вигляді надзвичайно потужних поривів вітру, які дуже дошкуляли футболістам у першій половині гри. Настільки, що гольових моментів у підсумку ми побачили обмаль.

По одному разу суперники обмінялись успішними подачами із стандартів, але Кліщук та Кучеренко впорались з ударами головами від Каплієнка та Соси відповідно, і ще раз на завершення тайму Микитишин із лівого флангу штрафного не влучив у ворота. І на цьому все станом на початок перерви. Команди більше приділяли уваги боротьбі.

Нікуди той вітер у другому таймі, що очевидно, так і не подівся, тож гра продовжувалась за умов, якими вони й були. Проте Григорчук поговорив із своїми підопічними під час перерви настільки ґрунтовно, що ті дійсно провели другу половину зустрічі більш натхненно. Але на кількості створеної небезпеки для воріт Кліщука це все одно не надто помітно позначилось.

Момент у "бузкових", якщо ми вже говоримо про наближені до 100% передумов для забитого м’яча, був лише один — на 57 хвилині Танковський забрав м’яч у Ілича перед чужим штрафним, після чого загострив на Момо, а той покотив на порожні для Яшарі. Залишалось просто влучити, із чим косовар упоратись так і не зумів. А раз так, то й на три очки його команда розраховувати не змогла, хоча за весь другий тайм суперники й на змістовну атаку не награли.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме луганську Зорю, тоді як криворізький Кривбас поїде в гості до львівського Руху.ЛНЗ — Кривбас 0:0Кучеренко — Путря, Дайко, Муравський (Саліху, 75), Каплієнко (Драмбаєв, 75) — Танковський (Нонікашвілі, 80) — Г. Пасіч, Яшарі, Тілль, Ейнел (Молло, 23) — Момо.Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік (Ікенна, 46), Романчук, Дібанго — Ілич (Конате, 63), Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб (Луньов, 86), Микитишин (Ндомбазі, 73) — Соса.Попередження: Путря, Танковський, Яшарі, Тілль — Понєдєльнік, Микитишин