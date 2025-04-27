Україна

Команда Юрія Максимова здобула надзвичайно важливі три очки в контексті боротьби за виживання.

Недільна частина протистоянь у рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги починалась із матчу в Полтаві, де цього сезону всі цілком без перебільшення говорять про ризик вильоту місцевої Ворскли з "елітного" дивізіону за підсумком кампанії. Аби цього зрештою не сталось, існує доволі тривіальний рецепт — команда Юрія Максимова мала нарешті почати перемагати або хоча б збирати якісь залікові бали до свого активу.

А як це робити, коли за плечима "зелено-білих" серія з чотирьох програних поспіль матчів, а цими вихідними вони мали зустрічатись із рівненським Вересом, у якого гра в другій частині сезону явно йде — це вже геть інше питання. Ще й халепа посеред тижня сталась для Ворскли — на неї наклали трансферний бан, а головний тренер ще після минулого туру мав бажання відійти від справ. Тож гарних новин для господарів стадіону ім. О. Бутовського в нас не було.

Загнаний звір удвічі небезпечніший — наче так говорять. От Ворскла й постала перед нами тим самим загнаним звіром у першому таймі цього поєдинку. Відступати полтавцям було просто нікуди, а отже вони просто мчали вперед у пошуках забитих м’ячів. Верес на це міг тільки дивитись осторонь, бо було помітно, що рівень мотивації в обох команд відрізняється дуже суттєво.

І нікого в підсумку не здивував той факт, що свій гол у цьому першому таймі "зелено-білі" таки знайшли. На 25 хвилині Ндукве та Мякушко розіграли швидку комбінацію перед чужим штрафним із пасом на Кане, який залишив не при справах Кожухаря в очній дуелі. А от, що господарі поля лише дивом не завершили цей перший тайм ще бодай двома забитими м’яча, це вже Верес має дякувати долі та поперечині власних воріт за справжні подарунки з натяком на порятунок після перерви. Скляр та Бацула були дуже близькі до того, щоб цей матч достроково визначив свого переможця.

Коли другий тайм розпочався з чергового влучання в поперечину з боку Ворскли зусиллями Скляра в центрі чужого штрафного, то відверто стала закрадатись думка, що гостям у цій грі просто не буде, за що зачепитись. І це дійсно так і було. Уже на 58 хвилині пас Мякушка з лівого флангу в два дотики на ближній ударом під воротарем завершив Ндукве, після чого Шандрук спалив ще один слот для чергової подвійної заміни, але від цього грати краще його команда все одно не стала.

Свій момент біля чужих воріт Верес знайшов лише наприкінці матчу, та й той ліквідував Ісенко грою на виході, тоді як одразу ж у наступній позиційній атаці воротар Ворскли завантажив м’яч уперед від власного штрафного, а той навіть не опускався додолу, а прямо від голови Малиша на межі чужих володінь полетів за комірець Кожухарю. Знову "червоно-чорні" зазнають болючої поразки, а команда Максимова тим часом робить дуже важливий крок на шляху до порятунку взагалі із зони перехідних матчів.

У наступному турі полтавська Ворскла гостюватиме в ковалівського Колоса, тоді як рівненський Верес прийматиме київську Оболонь.— Верес 3:0Кане, 25, Ндукве, 58, Малиш, 90+3Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Бацула — Кане, Пердута, Скляр, Мякушко (Челядін, 78) — Ієде (Авдилі, 83), Ндукве (Малиш, 70).Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко (Балаба, 46), Шевченко — Кльоц, Харатін (Кучеров, 62) — Луан (Годя, 62), Дахновський (Венделл, 72) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 46).Попередження: Павлюк, Пердута