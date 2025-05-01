Україна

Воротар виступає за житомирян із зими 2022 року.

Голкіпер Олег Кудрик оновив свою угоду з Поліссям, передає офіційний сайт житомирського клубу.

Новий контракт із гравцем розраховано на два роки. Загалом на рахунку 28-річного українця 40 матчів (усі турніри) за Полісся, в яких він пропустив 29 голів і 20 разів зберіг свої ворота "сухими".

Склад житомирян Кудрик поповнив у січні 2022-го. Тоді вихованець Шахтаря на правах вільного агента залишив Маріуполь.

"Вітаю Олега з новим контрактом! Він давно з командою, ще з Першої ліги й заслужив цей контракт своєю працею як на тренуваннях, так і хорошою надійною грою в матчах за Полісся. Бажаю йому успіхів у майбутньому!", — додав спортивний директор "вовків" В'ячеслав Шевчук.

У турнірній таблиці УПЛ-2024/25 підопічні Імада Ашура йдуть четвертими. Наступної неділі, 4 травня, вони прийматимуть Олександрію.