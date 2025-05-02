Команда Юрія Вернидуба ускладнила собі життя в умовах боротьби за єврокубки.
Рух — Кривбас, фото УПЛ
02 травня 2025, 19:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Кривбас 0:0
Рух: Герета — Кітела, Горін, Холод, Лях — Пастух, Підгурський (Залипка, 84), Рябов (Тлумак, 61) — Руніч (Джурабаєв, 61), Фаал (Кирикович, 72), Карабін (Дідик, 84).
Кривбас: Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік (Конате, 46), Романчук, Дібанго (Задерака ,46) — Ілич, Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб (Луньов, 67), Микитишин (Ндомбазі, 46) — Соса (Мулик, 89).
Попередження: Кітела, Рябов — Романчук