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Рух — Кривбас 0:0

Рух: Герета — Кітела, Горін, Холод, Лях — Пастух, Підгурський (Залипка, 84), Рябов (Тлумак, 61) — Руніч (Джурабаєв, 61), Фаал (Кирикович, 72), Карабін (Дідик, 84).

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік (Конате, 46), Романчук, Дібанго (Задерака ,46) — Ілич, Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб (Луньов, 67), Микитишин (Ндомбазі, 46) — Соса (Мулик, 89).

Попередження: Кітела, Рябов — Романчук