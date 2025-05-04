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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та луганська Зоря.

Черкаський ЛНЗ та луганська Зоря зіграють на Центральному в Черкасах у рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після нічиєї проти криворізького Кривбасу (0:0), залучив до стартового складу Саліху та Драмбаєва до оборони, тоді як Топалов зіграє праворуч в атаці.

Младен Бартулович, на тлі поразки від петровського Інгульця (0:1), використав із перших хвилин Вантуха ліворуч у обороні, тоді як Кораблін гратиме в центрі поля, а Слесар долучиться до правого флангу атаки.

ЛНЗ: Кучеренко — Муравський, Саліху, Дайко, Драмбаєв — Танковський — Топалов, Яшарі, Тілль, Г. Пасіч — Момо.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Каплієнко, Кушніренко, Бойко, Авагімян, Наумець, Нонікашвілі, Ассінор, Беннетт, Макуана.



Зоря: Сапутін — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Мічин, Попара, Кораблін — Слесар, Будківський, Яцик.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Писаренко, Мариновський, Маткевич, Білоцерковець, Антюх.



Гра ЛНЗ — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.