Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та полтавська Ворскла.

Ковалівський Колос та полтавська Ворскла зіграють у двадцять сьомому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Колос у Ковалівці.

Руслан Костишин, після нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), залучив до стартового складу Демченка в центрі поля.

Юрій Максимов, на тлі розгрому рівненського Вереса (3:0), використав із перших хвилин Челядіна ліворуч у захисті.

Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Демченко, Ррапай — Третьяков, Болівар, Велетень.

Запасні: Горох, Мисак, Шершень, Владою, Сухар, Криворучко, Теллес, Оріховський, Алефіренко, Гусол, Сидоров, Ковталюк.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Челядін — Кане, Скляр, Пердута, Мякушко — Ієде, Ндукве.

Запасні: Ющишин, Островський, Є. Пасіч, Авдилі, Малиш.



Гра Колос — Ворскла почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.