Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та київський Лівий Берег.
Криворізький Кривбас та київський Лівий Берег дограють матч двадцять першого туру української Прем'єр-ліги від другої хвилини (0:0) на полі стадіону Гірник.
Юрій Вернидуб, після нічиєї проти львівського Руху (0:0), використав із перших хвилин Конате в центрі оборони, тоді як Задерака гратиме в на правому фланзі атаки.
Віталій Первак, на тлі поразки від львівських Карпат (2:3), залучив до стартового складу Семенова та Шаповала в обороні.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич, Вакулко — Задерака, Твердохліб, Микитишин — Соса.
Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Плічко, Юрчец, Ікенна, Луньов, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик.
Запасні: Караващенко, Самар, Сіднней, Дієго, Приходько, Галас, Кобзар, А. Різник, Войцеховський.
Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал — Косовський, Банада — Шастал, Синиця, І. Когут — Сухоручко.
Гра Кривбас — Лівий Берег почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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