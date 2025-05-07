Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та київський Лівий Берег.

Криворізький Кривбас та київський Лівий Берег дограють матч двадцять першого туру української Прем'єр-ліги від другої хвилини (0:0) на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після нічиєї проти львівського Руху (0:0), використав із перших хвилин Конате в центрі оборони, тоді як Задерака гратиме в на правому фланзі атаки.

Віталій Первак, на тлі поразки від львівських Карпат (2:3), залучив до стартового складу Семенова та Шаповала в обороні.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич, Вакулко — Задерака, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Плічко, Юрчец, Ікенна, Луньов, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал — Косовський, Банада — Шастал, Синиця, І. Когут — Сухоручко.