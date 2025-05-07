22-річний вінгер знову отримав визнання вболівальників після блискучого квітня.
Кевін, ФК Шахтар
07 травня 2025, 18:55
Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Кевін вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця за версією вболівальників клубу. За підсумками голосування бразильський вінгер упевнено випередив конкурентів.
У квітневому опитуванні, яке проводилося в соціальних мережах клубу (Instagram, Telegram, YouTube, Viber, Facebook та WhatsApp), взяли участь 8 565 уболівальників.
Кевін отримав 76,5% голосів, залишивши позаду Артема Бондаренка, Марлона та Лассіну Траоре.
Минулого місяця Кевін провів 7 матчів у складі "гірників" та забив 5 голів.