Україна

22-річний вінгер знову отримав визнання вболівальників після блискучого квітня.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Кевін вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця за версією вболівальників клубу. За підсумками голосування бразильський вінгер упевнено випередив конкурентів.

У квітневому опитуванні, яке проводилося в соціальних мережах клубу (Instagram, Telegram, YouTube, Viber, Facebook та WhatsApp), взяли участь 8 565 уболівальників.

Кевін отримав 76,5% голосів, залишивши позаду Артема Бондаренка, Марлона та Лассіну Траоре.

Минулого місяця Кевін провів 7 матчів у складі "гірників" та забив 5 голів.