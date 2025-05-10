Україна

Півзахисник Руху прокоментував підготовку до Вереса.

Львівський Рух у двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч про рівненського Вереса.

Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував підготовку власної команди.

"Ми розібрали гру Вереса та визначили їхні сильні та слабкі сторони. Команда добре готується до цього матчу і налаштована взяти реванш за прикру поразку у Рівному в першому колі. Зараз у Руху бойовий настрій.

Рівняни — атлетична команда, яка грає у вертикальний футбол. У Вереса небезпечні нападники і на них слід звернути увагу та не давати їм простір. Ця команда постійно нав’язує боротьбу і важливо буде виграти підбір у матчі з цим суперником.

Для нас кожен домашній матч є важливим, особливо зараз наприкінці сезону. Хочеться потішити вболівальників позитивним результатом і хорошою грою. Підтримка фанатів важлива для Руху, тож запрошуємо глядачів на стадіон у суботу", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Верес відбудеться 10 травня, о 18:00.