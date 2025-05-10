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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та черкаський ЛНЗ.

Київська Оболонь та черкаський ЛНЗ зіграють на Оболонь-Арені в рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Шищенко, на тлі перемоги над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Османа на лівому фланзі оборони, тоді як Блізніченко гратиме в атаці.

Роман Григорчук, після нічиєї проти луганської Зорі (1:1), використав із перших хвилин Путрю праворуч у захисті, тоді як Кушніренко гратиме в центрі поля.

Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Осман — Вітенчук, Курко, Черненко — Блізніченко, Устименко.

Запасні: Федорівський, Рибка, Грисьо, Прокопенко, Ломницький, Мороз, Слободян, Мединський, Груша, Суханов, Бичек, Теслюк.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Топалов, Танковський, Кушніренко, Г. Пасіч — Яшарі, Тілль.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Бойко, Авагімян, Наумець, Каплієнко, Нонікашвілі, Беннетт, Макуана, Момо, Ассінор, Саліху.



Гра Оболонь — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.