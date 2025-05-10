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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та рівненський Верес.

Львівський Рух та рівненський Верес зіграють на Арені Львів у двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (0:0), використав із перших хвилин Притулу в центрі поля.

Олег Шандрук, після поразки від київської Оболоні (0:2), залучив до стартового складу Протасевича, Шевченка та Чечера в обороні, тоді як Венделл гратиме в атаці.

Рух: Герета — Кітела, Горін, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Притула — Карабін, Фаал, Руніч.

Запасні: Ледвій, Клименко, Залипка, Дідик, Роман, Джурабаєв, Тлумак, Алмазбеков, Погорілий, Денисов, Кирикович.



Верес: Кожухар — Протасевич, Чечер, Гончаренко, Шевченко — Кльоц, Харатін — Шарай, Дахновський — Степанюк, Венделл.

Запасні: Кулик, Стефанюк, Данніков, Вовченко, Сміян, Баран, Кучеров, Лепський, Луан, Годя, Гайдучик.



Гра Рух — Верес почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.