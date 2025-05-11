Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та ковалівський Колос.

Криворізький Кривбас та ковалівський Колос зіграють у двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Юрій Вернидуб, після розгрому київського Лівого Берега (4:0), використав із перших хвилин Юрчеца на правому фланзі оборони.

Руслан Костишин, на тлі нічиєї проти полтавської Ворскли (2:0), залучив до стартового складу Теллеса в опорній зоні, тоді як Алефіренко гратиме праворуч в атаці.

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич, Вакулко — Задерака, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Плічко, Понєдєльнік, Ікенна, Луньов, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик.



Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Сидоров, Велетень.

Запасні: Горох, Мисак, Сухар, Владою, Демченко, Оріховський, Криворучко, Третьяков, Гусол, Ковталюк.



Гра Кривбас — Колос почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.