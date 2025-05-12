Україна

Керманич Кривбасу спростував інформацію в ЗМІ.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб за останній тиждень устиг стати героєм трансферних чуток у нашому футболі, і не в останню чергу його пов’язували з можливим призначенням до черкаського ЛНЗ замість нинішнього керманича "бузкових" Романа Григорчука.

Під час останнього інтерв’ю тренер "червоно-білих" прокоментував останні новини щодо себе.

"Чутки про запрошення до ЛНЗ? Назвіть, будь ласка, прізвище мого агента. Я вже давав інтерв'ю, у якому чітко зазначив, що не маю агента і протягом усього життя працюю без посередників. Усі домовленості здійснюю самостійно. Хто і як міг би вести переговори за моєю спиною — це ж нісенітниця.

Кладу руку на серце і офіційно заявляю: я не та людина, яка, працюючи в клубі Кривбас, паралельно шукає іншу команду. У моїй кар'єрі такого ніколи не було і не буде.

Також хочу наголосити: я ніколи не вів перемовин із клубами, де на той момент працює тренер. Наскільки мені відомо, наразі у ЛНЗ працює Роман Йосипович Григорчук. Я принципово не веду перемовини "через голови" чинних фахівців, поважаючи їхню роботу та статус. Тому будь-які чутки про переговори є абсолютно безпідставними.

Хоча у футбольному середовищі таке явище, на жаль, досить поширене, але я дотримуюсь інших принципів, яких мене свого часу навчили батьки. Прошу закрити цю тему.

Спочатку згадували Полісся, тепер — ЛНЗ. Можливо, далі назвуть Карпати чи Шахтар. Повторюю: є клуби, зокрема Шахтар і Динамо, де я не планую працювати. Хоча в житті бувають різні ситуації, і все може змінитись", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме київську Оболонь.