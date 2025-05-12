Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та київський Лівий Берег.

Петровський Інгулець та київський Лівий Берег зіграють на Ніці в двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги.

Василь Кобін, на тлі розгрому від київського Динамо (0:4), залучив до стартового складу Паламарчука в рамці воріт, тоді як Свистун, Дубілей та Малиш з'являться в обороні, а Волохатий та П'ятов повернуться до центру поля. Кисленко очолить напад.

Віталій Первак, після розгрому від криворізького Кривбасу (0:4), використав із перших хвилин Сідннея на лівому фланзі оборони, тоді як Дедух та Дієго гратимуть у центрі поля.

Інгулець: Паламарчук — Свистун, Дубілей, Малиш, Катрич — Лосенко — Пушкарьов, Волохатий, П’ятов, Фарасєєнко — Кисленко.

Запасні: Жилкін, Скороход, Дзень, Жовтенко, Дихтярук, Могильний, Бенедюк, Сад, Лісняк, Н. Попов, Меленчук, Гаджук.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Сіднней — Дедух, Дієго, Банада — Шастал, Сухоручко, Синиця.

Запасні: Караващенко, Самар, Якимів, І. Когут, Косовський, Приходько, М. Когут, Галас, Войцеховський, А. Різник, Кобзар.



Гра Інгулець — Лівий Берег почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.