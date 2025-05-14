Україна

Півзахисник Вестерло розповів адаптацію до життя в новій для себе країні.

У ексклюзивному інтерв’ю сайту Football.ua український півзахисник бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук розповів про особливості місцевого чемпіонату, роботу із Мірчею Луческу у Динамо, можливість повернення до київського клубу та збірної України та багато іншого.

"Чесно кажучи, англійська і зараз у мене не на топовому рівні. Якщо ми будемо вами спілкуватися про футбол, то я зможу вам сказати, все що хочу. Якщо ми йдемо далі, у побутові або банківські справи, то це важче. Про життя можна так само вільно спілкуватися.

У нас є американці та австралійці в команді, у них англійська мова трохи інша. Тут у бельгійців це простіше, ми з місцевими можемо спілкуватися.

Коли я їхав до Вестерло, то в плані мови я був як дельфін. Я все розумів, але сказати не міг нічого. Не те, щоб нічого, але соромився. Зараз у мене є курси англійської мови та й до того я півтора роки займався із вчителем онлайн. Два рази на тиждень у мене є мовні курси для того, щоб збільшувати лексикон.

Словом, із цим проблем немає, але життя поза футболом в Україні та Бельгії трохи відрізняється", — заявив український виконавець.

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