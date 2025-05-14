Легендарний півзахисник донецького Шахтаря ексклюзивно для Football.ua поділився думками стосовно сьогоднішнього фіналу Кубка України.
Томаш Гюбшман. Фото: ФК Шахтар
14 травня 2025, 15:57
Колишній півзахисник донецького Шахтаря та національної збірної Чехії Томаш Гюбшман ексклюзивно для Football.ua висловився щодо матчу за фінал Кубка України, який відбудеться сьогодні у Житомирі. За титул боротимуться донецький Шахтар та київське Динамо.
– Я думаю, що в Шахтаря дуже хороша та велика мотивація забрати будь-який трофей, аби врятувати цей сезон. Сезон, який у будь-якому випадку вважатиметься невдалим. Бо ми знаємо, що Шахтар завжди бореться за перше місце. Я не думаю, що перед сезоном була мета закінчити чемпіонат третіми та не виграти Кубок. У Шахтаря найбільші амбіції у кожному сезоні, тому вони матимуть достатню мотивацію, щоб виграти Кубок.
Але питання ще у тому, що завжди проти тебе є суперник, у якого теж є свої цілі. Переконаний, що Динамо теж серйозно налаштоване на цей фінал, бо кияни мають шанс взяти дубль: Кубок та чемпіонство, – розповів Томаш Гюбшман.
Незабаром на Football.ua буде доступне розгорнуте інтерв'ю з чеським футболістом.