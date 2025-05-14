Україна

Легендарний півзахисник донецького Шахтаря ексклюзивно для Football.ua поділився думками стосовно сьогоднішнього фіналу Кубка України.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря та національної збірної Чехії Томаш Гюбшман ексклюзивно для Football.ua висловився щодо матчу за фінал Кубка України, який відбудеться сьогодні у Житомирі. За титул боротимуться донецький Шахтар та київське Динамо.

– Я думаю, що в Шахтаря дуже хороша та велика мотивація забрати будь-який трофей, аби врятувати цей сезон. Сезон, який у будь-якому випадку вважатиметься невдалим. Бо ми знаємо, що Шахтар завжди бореться за перше місце. Я не думаю, що перед сезоном була мета закінчити чемпіонат третіми та не виграти Кубок. У Шахтаря найбільші амбіції у кожному сезоні, тому вони матимуть достатню мотивацію, щоб виграти Кубок.

Але питання ще у тому, що завжди проти тебе є суперник, у якого теж є свої цілі. Переконаний, що Динамо теж серйозно налаштоване на цей фінал, бо кияни мають шанс взяти дубль: Кубок та чемпіонство, – розповів Томаш Гюбшман.

Незабаром на Football.ua буде доступне розгорнуте інтерв'ю з чеським футболістом.