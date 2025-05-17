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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та житомирське Полісся.

Луганська Зоря та житомирське Полісся зіграють у двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, після нічиєї проти донецького Шахтаря (0:0), використав із перших хвилин Яцика на лівому фланзі атаки.

Олександр Максимов, на тлі нічиєї проти київського Динамо (0:0), залучив до стартового складу Михайліченка та Майсурадзе на флангах оборони, тоді як Караман зіграє в центрі поля.

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Джордан, Вантух — Мічин, Попара, Дришлюк — Слесар, Будківський, Яцик.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Тронтель, Білоцерковець, Кораблін, Маткевич, Горбач.



Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Майсурадзе — Андрієвський, Караман, Бабенко — Гуцуляк, Батіста, Крушинський.

Запасні: Кудрик, Віале, Матич, Хадрой, Корнійчук, Таллес, Бітон, Лєднєв, Йосефі, Іванов, Гонсалвеш, Брістрич.



Гра Зоря — Полісся почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.