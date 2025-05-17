Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та житомирське Полісся.
Олександр Яцик, фото ФК Зоря Луганськ
17 травня 2025, 11:55
Луганська Зоря та житомирське Полісся зіграють у двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Младен Бартулович, після нічиєї проти донецького Шахтаря (0:0), використав із перших хвилин Яцика на лівому фланзі атаки.
Олександр Максимов, на тлі нічиєї проти київського Динамо (0:0), залучив до стартового складу Михайліченка та Майсурадзе на флангах оборони, тоді як Караман зіграє в центрі поля.
Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Джордан, Вантух — Мічин, Попара, Дришлюк — Слесар, Будківський, Яцик.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Тронтель, Білоцерковець, Кораблін, Маткевич, Горбач.
Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Майсурадзе — Андрієвський, Караман, Бабенко — Гуцуляк, Батіста, Крушинський.
Запасні: Кудрик, Віале, Матич, Хадрой, Корнійчук, Таллес, Бітон, Лєднєв, Йосефі, Іванов, Гонсалвеш, Брістрич.
Гра Зоря — Полісся почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.