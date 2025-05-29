Стали відомі стартові склади команд для першого перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та полтавська Ворскла.
Валерій Рогозинський, фото ФК Кудрівка
29 травня 2025, 14:36
Кудрівка та полтавська Ворскла зіграють перший перехідний матч української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.
Василь Баранов, після поразки від Епіцентру (1:2), залучив до стартового складу Гагуна на правий фланг оборони, тоді як Рогозинський гратиме ліворуч в атаці.
Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти петровського Інгульця (1:1), змін не робив.
Кудрівка: Яшков — Гагун, Потімков, Сердюк, Мельничук — Матвєєв, Думанюк — Козак, Сторчоус, Рогозинський — Легостаєв.
Запасні: Зайченко, Сердюк, Мамросенко, Мачелюк, Вечурко, Мельниченко, Тузенко, Євтушенко, Андрущенко, Тепляков, Світюха, Литовченко.
Запасні: Ющишин, Нестеренко, Малиш, Є. Пасіч, Островський. Ієде, Авдилі.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін — Кане, Кулач, Салабай — Ндукве.
Гра Кудрівка — Ворскла почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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