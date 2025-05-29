Україна

​Стали відомі стартові склади команд для першого перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та полтавська Ворскла.

Кудрівка та полтавська Ворскла зіграють перший перехідний матч української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Василь Баранов, після поразки від Епіцентру (1:2), залучив до стартового складу Гагуна на правий фланг оборони, тоді як Рогозинський гратиме ліворуч в атаці.

Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти петровського Інгульця (1:1), змін не робив.

Кудрівка: Яшков — Гагун, Потімков, Сердюк, Мельничук — Матвєєв, Думанюк — Козак, Сторчоус, Рогозинський — Легостаєв.

Запасні: Зайченко, Сердюк, Мамросенко, Мачелюк, Вечурко, Мельниченко, Тузенко, Євтушенко, Андрущенко, Тепляков, Світюха, Литовченко.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін — Кане, Кулач, Салабай — Ндукве.