Україна

Але Шахтар попросить чимало за свою зірку.

Бразильський нападник Кевін Маседо взимку минулого року долучився до складу донецького Шахтаря за 12 млн євро, і вже в цьому сезоні став невід’ємною складовою команди на чолі з Маріно Пушичем.

22-річного виконавця побачили й на міжнародній арені завдяки виступам у Лізі чемпіонів УЄФА (сім матчів, два голи), а отже "гірники" вже починають отримувати перші сигнали зацікавленості у власному футболісті.

ЗМІ повідомляють про активну зацікавленість клубів, які перебувають у консорціумі Ред Булл, щодо бразильського гравця.

Але на заваді трансферу вже цього літа може стати сума відступних, яку вимагатиме Шахтар за Кевіна — не менше 50 млн євро.

Загалом у цьому сезоні форвард провів 35 матчів, забив дев’ять голів та віддав чотири гольові передачі.