Але Шахтар попросить чимало за свою зірку.
Кевін, фото ФК Шахтар Донецьк
04 червня 2025, 09:25
Бразильський нападник Кевін Маседо взимку минулого року долучився до складу донецького Шахтаря за 12 млн євро, і вже в цьому сезоні став невід’ємною складовою команди на чолі з Маріно Пушичем.
22-річного виконавця побачили й на міжнародній арені завдяки виступам у Лізі чемпіонів УЄФА (сім матчів, два голи), а отже "гірники" вже починають отримувати перші сигнали зацікавленості у власному футболісті.
ЗМІ повідомляють про активну зацікавленість клубів, які перебувають у консорціумі Ред Булл, щодо бразильського гравця.
Але на заваді трансферу вже цього літа може стати сума відступних, яку вимагатиме Шахтар за Кевіна — не менше 50 млн євро.
Загалом у цьому сезоні форвард провів 35 матчів, забив дев’ять голів та віддав чотири гольові передачі.