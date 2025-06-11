Україна

Капітан клубу отримав статус вільного агента.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід капітана та нападника Руслана Степанюка.

Деталі звільнення 33-річного українця не розголошуються — футболіст отримав статус вільного агента.

"Футбольне життя — мінливе. Зараз настав той момент, коли я хочу розібратися в собі, відчути куди і в якому напрямку рухатися далі. Дякую керівництву за те, що пішли назустріч у прийнятті такого нелегкого, але важливого для мене рішення! Дякую за цей прекрасний рік керівництву народного клубу, тренерському штабу, медичному та адмінперсоналу і усім гравцям нашої команди. Також хочу висловити щиру подяку вболівальникам. За підтримку і за віру в команду. Ви — справжній потужний дванадцятий гравець", — сказав Степанюк.

Степанюк виступав за рівненський клуб з 2016 по 2018 рік. Потім він повернувся в Рівне влітку 2024 року.

Минулого сезону Степанюк провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав два асисти.

За підсумками сезону Верес посів десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.