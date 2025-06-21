Україна

Клуб із Черкас оголосив про масштабні кадрові зміни в міжсезоння.

ЛНЗ офіційно підтвердив завершення співпраці одразу з вісьмома футболістами за підсумками сезону-2024/25.

Команду з Черкас залишають Віталій Бойко, Олівʼє Тілль, Герман Пеньков, Владислав Наумець, Петро Стасюк, Дмитро Топалов, Бені Макуана та Олександр Якименко.

Клуб подякував гравцям за їхній внесок у розвиток команди та виступи у минулому сезоні, побажавши кожному з них успіхів у подальшій футбольній кар’єрі.

Ці зміни можуть свідчити про серйозну перебудову складу ЛНЗ перед новим розіграшом української Прем'єр-ліги.