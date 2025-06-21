Клуб із Черкас оголосив про масштабні кадрові зміни в міжсезоння.
Фото ФК ЛНЗ
21 червня 2025, 17:20
ЛНЗ офіційно підтвердив завершення співпраці одразу з вісьмома футболістами за підсумками сезону-2024/25.
Команду з Черкас залишають Віталій Бойко, Олівʼє Тілль, Герман Пеньков, Владислав Наумець, Петро Стасюк, Дмитро Топалов, Бені Макуана та Олександр Якименко.
Клуб подякував гравцям за їхній внесок у розвиток команди та виступи у минулому сезоні, побажавши кожному з них успіхів у подальшій футбольній кар’єрі.
Ці зміни можуть свідчити про серйозну перебудову складу ЛНЗ перед новим розіграшом української Прем'єр-ліги.