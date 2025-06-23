Україна

37-річний фахівець повертається до львівського клубу перед стартом нового сезону.

У структурі львівського Руха відбулися кадрові зміни — головним тренером команди призначено Івана Федика.

Разом із ним до штабу увійшли Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк як асистенти, Андрій Ковтун — тренер воротарів, Олег Кононихін — тренер з фізпідготовки, а також відеоаналітик Віктор Чижик.

Іван Федик вже добре знайомий із клубом — саме під його керівництвом Рух здобув історичну путівку до УПЛ. У першій каденції на посаді головного тренера (2020–2021 роки) він провів 40 матчів. Згодом працював директором з футболу, а минулого сезону очолював Рух-2, з яким посів друге місце у своїй групі Другої ліги.

Підготовку до нового сезону основна команда Руха розпочне під керівництвом оновленого тренерського штабу вже 23 червня.